طريقة عمل كيك البطاطا الهشة في المنزل.. «مفيدة وشهية»

الكيك من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، وتعتبر كيكة البطاطا من ألذ وأشهى أنواعها، لما تتسم به من قوام هش ومذاق مُميز، إضافة إلى غناها بالعناصر الغذائية المفيدة، خاصة أن البطاطا الحلوة مصدرا جيدا للألياف والفيتامينات والمعادن، وفقًا لموقع «ويب ميد» الطبي. ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل كيك البطاطا الهشة بخطوات سهلة في المنزل.

ويُمكن لربة المنزل تحضير كيك البطاطا بخطوات بسيطة في وقت لا يتعدى 20 دقيقة في البيت، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كيك البطاطا الهشة

المقادير

1 كوب بطاطا مسلوقة ومهروسة.

1 ونصف كوب دقيق.

كوب سكر.

½ كوب زيت.

3 بيضات.

فانيليا.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

1 كوب لبن.

½ كوب جوز هند.

1كوب جزر مبشور.

رشة ملح.

فول سوداني.

طريقة تحضير كيك البطاطا

اخلطي اللبن والزيت والسكر والقهوة سريعة الذوبان والبيض والفانيليا مع بعضهم في وعاء مناسب ثم ضيفي البطاطا المسلوقة.

اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح وجوز الهند والجزر المبشور في وعاء آخر ويمكن إضافة الفول السوداني حسب الرغبة.

امزجي خليط البطاطا مع خليط الدقيق وقلبيهم ثم صبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.

ضعي الكيك في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج ثم تقدم.

نصائح جيدة لنجاح تحضير كيكة البطاطا الهشة