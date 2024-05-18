حسين الجسمي يفتتح موسم صيف 2024 بأغنية دلع دلع (فيديو)

أصدر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أحدث أغنياته بعنوان دلع دلع، ليفتتح بها موسم صيف 2024.

كلمات أغنية دلع دلع لحسين الجسمي

ويقول الجسمي في مطلع أغنية دلع دلع: «يا شيخة الحسن كلهدلع دلع، غني بصوتك مع الورق غني وأنا أغني مع الشوق شله هذا الحسن يلي سرق نومنا سرقانتي القمر وأنتي النجوم المطلة».

وعرض الجسمي أغنية دلع دلع عبر قناته الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو تم إجراء عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث مناسب مع لون الأغنية الموسيقي، متضمنا كلمات الأغنية كاملة، إلى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متوفرة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.