أسمراني عيونه سمرا تقترب من مليوني مشاهدة.. حسين الجسمي يغني لشهامة المصريين

ملامح مصرية رُسم عليها طيبة القلب والجدعنة، هكذا ظهرت بداية أغنية أسمراني عيونه سمرا للفنان حسين الجسمي، التي تحكي عن الطابع المصري، متضمنة مشاهد دافئة من الشارع منها، جلسة أصدقاء تسيطر عليها الضحك والمرح، وأب يرافق ابنته حتى يسلمها إلى عريسها.

أغنية أسمراني عيونه سمرا حققت ملايين المشاهدات

مجموعة شباب يساعدون أحد الأشخاص حينما تعطلت سيارته «لو مريت بضيقة هو ده اللي بينفعك»، كانت هذه أبرز مشاهد أغنية أسمراني عيونه سمرا، معبرة عن مدى خفة دم وعاطفة المصريين، فضلًا عن شهامتهم المعتادة، وهو ما نال إعجاب المصريين ولمس مشاعرهم.

ما يقرب من 2 مليون مشاهدة خلال ساعات، حققتها أغنية أسمراني عيونه سمرا بصوت حسين الجسمي، وانتهى الإعلان بظهور خاص الفنان أحمد عز، وهو يجلس وسط أهالي المطرية في أكبر مائدة إفطار بأجواء رمضانية وعائلية جميلة، معبرًا عن مدى جدعنة وشهامة المصريين.

كلمات الأغنية

وتأتي كلمات أغنية أسمراني عيونه سمرا

ابن نكتة.. يقطعك، وأما يزعل يوجعك

وأما تستجدع معاه ده للسما يطلعك

أسمراني عيونه سمرا واد جدع راضي ورجولة

فهلوي يفهمها طايرة يدخل القلب بسهولة

ده اللي بيدمع في فرحه.. ده اللي بيتريق على جرحه

وإن ضايقته بالطريقة عادي برضو يزعلك

بس لو مريت بضيقة هو ده اللي بينفعك

دايما معاك.. معاك في وقفة زنقة خروجه حلوة

دايما معاك تناديله في مشكلة متاخدش غلوة

قعدة على القهوة ولا سفرية وقفة على الناصية بينا أغنية

ده اللي يقسم الرغيف ويا أخوه وصان الجميل

ده اللي لما يجيله ضيف فوق دماغه يشيله شيل

ده اللي تتعب يجري جري.. عشري وابن حلال أصيل

دكتوراه في الصبر والنفس الطويل

مصري يابا ده أبو الكرامة.. اه يا حظك لو تقابله

في التاريخ علم علامة قولي مين في الدنيا قبله؟