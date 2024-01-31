حسين الجسمي يطرح «مرة شكرا»

طرح الفنان حسين الجسمي أحدث أغنياته التي تحمل اسم «مرة شكرًَا»، يجدد فيها التعاون مع الملحن ياسر بو علي، وكتابة الشاعر عبد الله الملحم.

وتعاون في التوزيع الموسيقي لأغنية «مرة شكراً» مع زيد نديم وقام بعملية المكس والمكساج حسام كامل، وطرحها عبر قناته الرسمية في موقع «YouTube»، من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث مناسب مع لون الأغنية الموسيقي، ويتضمن كلمات الأغنية كاملة.

كما جرى عرض الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متوفرة عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.

هذا وتميز الثنائي المبدع حسين الجسمي وياسر بوعلي في أعمال سابقة حققت نجاحات ومشاهدات كبيرة وعالية، منهم أغنية «شفت» من كلمات الشاعر «تركي»، وأغنية «تسأل بعد» من كلمات سعود البابطين.