حسين الجسمي: فخور وسعيد بحضور «عيد قادرون باختلاف» بين أهلي وناسي

قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي فقرة فنية خلال حفل «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الجسمي قبل الفقرة الفنية: «صباح الخير فخامة الرئيس، صباح الخير الحضور الكريم، أنا سعيد وفخور إني بين أهلي وناسي وإني بحضر العيد الجميل الخاص بقادرون باختلاف».

وواصل: «سنة بعد سنة أشوف بعيني التطور للمصريين من قادرون باختلاف، وهذا مش هيصير إلا بدعم أبوهم في ضهرهم، واللي خلى مصر كلها تبقى في ضهرهم، وأتشرف كإماراتي مصر أكون في ضهرهم».