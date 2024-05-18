فنانة تشكيلية تبدع في تصنيع الشنط من الخشب.. مميزة ومبهرة (فيديو)

قالت الفنانة التشكيلية ولاء سعد عبد الكريم، إنها بدأت شغفها بـ«الهاند ميد» وتصميمها للقطع الفنية والإكسسوارات خلال أزمة فيروس كورونا، «طول عمرى بحب شغل الهاند ميد سواء كان إعادة تدوير أو قطع ديكورات منزلية وكنت بصمم هدايا خاصة لأصدقائي لكن من خمس سنين صممت هدية لأحد أصدقائي وكنت بعمل شنط كانت بتسافر بره مصر، وكانت مستمدة من التراث النوبي».

وتابعت «عبدالكريم» خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان سناء منصور وجاسمين طه زكي، بدأت أتعلم فن «الديكوباج» ومن هنا بدأت أفكر أكون مختلفة وأعمل على تصميمات مميزة مصرية خالصة وفكرت في تصميم شنط خشب، مبطنة من الجلد وهي شنطة خفيفة جدا وزنها 200 جرام.

استخدام الألوان في التأثير على الأشخاص

واستطردت: «الشنط الخشب كانت السيدات بتندهش وبتستغربها في الأول ولكن نالت إعجابهم خاصة إنها قطعة واحدة، وأنا بحب شغلى يكون برسومات فرعونية أو بطابع عصر المماليك، وأطلع على كل ما هو جديد وأطور من نفسى، وكمان درست العلاج بالفن وازاي نستخدم الألوان في التأثير على الشخص وكمان درست علوم طاقة وطبيعة الأحجار وتأثيرها على البشر».

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