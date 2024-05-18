معلومات عن ملعب رادس قبل مباراة الأهلي والترجي.. «وش السعد على الأحمر»

مواجهة نارية تقام الليلة بين الأهلي ونظيره الترجي التونسي، التي تقام على أرضية ملعب رادس بتونس، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024.

والتقى الفريقان على هذه الملعب من قبل، وحالف الحظ «المارد الأحمر» في أغلب المرات، لذلك نستعرض معلومات عن ملعب رادس التونسي، الذي تقام اليوم عليه مباراة الأهلي والترجي.

معلومات عن ملعب رادس

ملعب رادس التونسي يعد «وش السعد» على المارد الأحمر؛ إذ فاز الأهلي في 7 مباريات عليه، وخسر 5 لقاءات، ولعب الفريق المصري 3 نهائيات على ملعب رادس، فاز في 2 وخسر الثالث.

وجرى إنشاء ملعب رادس، الذي تقام عليه مباراة الأهلي والترجي الليلة، عام 2001، ووتسع مدرجاته المغطاة لـ65 ألف متفرج، ويحتوي على ميدان رئيسي و3 ملاعب فرعية، فضلًا عن قاعتي إحماء وسبورتين لامعتين، وأيضا منصة شرفية تتسع لـ7 آلاف متفرج، وكذلك منصة صحفية يوجد بها 300 مكتب من تصميم الهولندي روب شورمان.

ويعد رادس هو الملعب الرسمي لمنتخب تونس لكرة القدم منذ عام 2001، ويلعب عليه النادي الأفريقي والترجي الرياضي التونسي أهم مبارياتهما من الرابطة التونسية المحترفة الأولى، كما أنه احتضن 6 مباريات من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2004، التي حققها منتخب تونس لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والترجي

وتقام مباراة الأهلي والترجي اليوم، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر «الحادية عشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان»، والثامنة بتوقيت تونس، وفي تمام التاسعة مساء بتوقيت ليبيا والسودان، وتذاع المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة.