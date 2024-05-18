سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الآن في آخر تحديث للبيع والشراء

شهد سعر الدولار اليوم السبت 18-5-2024 مقابل الجنيه المصري في آخر تحديث للبنوك المختلفة، استقرارا ملحوظا، حيث سجلت العملة الأمريكية اليوم في البنك الأهلي المصري 46.96 جنيه للبيع، و46.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقاً لآخر تحديث عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري 46.85 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 46.96 جنيه للبيع، و46.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر 46.96 جنيه للبيع، و46.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك الإسكندرية 46.96 جنيه للبيع، 46.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

أما سعر الدولار اليوم السبت في بنك القاهرة فسجل للبيع 46.96 جنيه، وللشراء 46.86 جنيه.