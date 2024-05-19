كيف تتبنى طفلا يتيما في بيتك؟.. خطوات ميسرة

تعتبر فكرة التبني الوسيلة الوحيدة لتعويض فقدان نعمة الأبناء؛ لكنه يتطلب شروطا حددتها وزارة التضامن عبر الموقع الرسمي، والصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، وأهم شرط لتبني طفل من البيت هو طلب الحصول علي موافقة كتابية مسبقة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة إذا كان لهم موقع عبر الإنترنت، وشروط أخرى يوضحها التقرير التالي.

كيف تتبنى طفل يتيم من بيتك؟

يشترط عند تبني طفل يجب أن تكون ديانة الأسرة نفس ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين .

أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة.

أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة.

الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الإعفاء من هذا الشرط طبقا لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.

أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.

أن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة

أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها.

شروط دار الإفتاء لتبني طفل