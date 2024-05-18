«كاف» يفاجئ محمد الشناوي قبل ساعات من مباراة الأهلي والترجي.. عاجل

فاجأ الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي، بوصلة مدح قبل ساعات قليلة من مباراة المارد أمام الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحتضن الملعب الأولمبي برادس في العاصمة التونسية، مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كاف يمتدح محمد الشناوي

وعبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، نشر الاتحاد الإفريقي فيديو لتصديات محمد الشناوي معلقًا عليها: «حامي العرين والقائد محمد الشناوي».

ورغم ذلك، من المتوقع أن يبدأ مصطفى شوبير في حراسة مرمى النادي الأهلي اليوم أمام الترجي، على أن يتواجد الشناوي على مقاعد البدلاء.