أغرب جوائز توقعات مباراة الأهلي والترجي.. «يومين في بلطيم وصينية طعام»

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي والترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، على ملعب رادس بدولة تونس، ويسعى «الأحمر» لاقتناص اللقب رقم 12 بالبطولة، بينما يرغب منافسه في تحقيق اللقب الخامس في تاريخه.

ويستغل أصحاب المشاريع الخاصة أوقات المباريات المهمة، من أجل الإعلان عن جوائز لأصحاب التوقعات الصحيحة، ومنها لقاء اليوم المقرر إقامتها في تمام الساعة 10 مساءً، ويذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

يومين ببلاش في مصيف بلطيم

في هذا السياق، أعلن صاحب مكتب لإيجار الشقق في مصيف بلطيم، عن يومين هدية، عبر «جروب» بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لمن يتوقع الإجابة الصحيحة لمباراة الأهلي والترجي، محددا بعض الشروط التي يجب فعلها للمشاركة بالمسابقة، وهي إضافة 50 عضوا للجروب، والإشارة إلى 10 من الأصدقاء، وكتب الإجابة قبل انطلاق المباراة.

صينية طعام بقيمة 600 جنيه

أحد المطاعم أعلن أيضا عن مسابقة لتوقع نتيجة مباراة الأهلي والترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأكد أن الجائزة عبارة عن «صينية طعام»، يبلغ قيمتها 600 جنيه، ولم يحدد المطعم أي شروط سوى التعليق بنتيجة المباراة.

«مفرمة لحوم» لمن يتوقع الإجابة الصحيحة

محل تجاري متخصص في بيع الأجهزة الكهربائية، نشر عبر الصفحة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل مسابقة لتوقع مباراة الأهلي والترجي، موضحين أن الجائزة عبارة عن «مفرمة لحوم كهربائية»، لمن يتوقع الإجابة الصحية، وحدد شروط المسابقة في الإشارة لـ5 من أصدقائك، وكتابة تعليق بالتوقع الصحيح قبل بداية المباراة.

مباراة الأهلي والترجي التونسي

يذكر أن النادي الأهلي يلتقي مع نظيره الترجي الرياضي التونسي، في تمام الساعة 10 مساءً على ملعب رادس، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024.