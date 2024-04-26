«تموين الدقهلية»: تحرير 62 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، عن تنفيذ حملات تموينية في الأسواق والمخابز، تمكنت من ضبط 62 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق في مختلف المراكز.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار «دايرة» إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتمكنت من ضبط 37 مخالفة في الرقابة على المخابز و25 في الرقابة على الأسواق.

مخالفات تموينية في المخابز والأسواق بالدقهلية

وجاءت المخالفات كالتالي:

المخابز:

محضر عدم اعطاء بون صرف.

3 محاضر عدم وجود قائمة بيانات.

1 محضر تصرف في دقيق ( 13 شيكارة).

19 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

3 محاضر نقص وزن ما بين 9-16جراما.

الأسواق:

8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

8 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

3 محاضر عدم وجود شهادة صحية (مخابز سياحية).

محضران سلع مجهولة المصدر.

16 محضر عدم وجود سجل صناعي.

محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.

محضر سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

محضر سلع بدون فواتير.

محضر سلع محظورة تداولها.