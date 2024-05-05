«تموين الدقهلية»: استلام 46% من القمح المستهدف توريده لهذا العام

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، عن ارتفاع معدل توريد القمح في 37 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة، إذ بلغت نسبة توريد القمح نحو 46% من المتوقع توريده هذا العام بالمحافظة.

ارتفاع معدل توريد القمح بالدقهلية

وأشار إلى أن كميات توريد القمح حتى الآن في الصوامع جاءت كالآتي:

- 177474 طنا و764 كيلو من القمح في المواقع التخزينية بالدقهلية

- 7534 طنا و336 كيلو خارج المحافظة من أقماح المحافظة

-651 طنا و565 كيلو من الأقماح المحلية لإنتاج التقاوي، ليكون إجمالي ما تم توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية 185660 طنا و665 كيلو، بما يعادل 46.4%من إجمالي المتوقع لهذا العام.

وأكد وكيل تموين الدقهلية، استمرار عمل غرفة عمليات بمديرية التموين بمتابعة موسم القمح حصاد 2024، وتذليل أي معوقات لهذا الموسم، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية والجهات المشاركة.