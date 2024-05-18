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احتفالا باليوم العالمي للمتاحف.. رحلة لأصحاب الهمم بمنطقة الهرم الأثرية

كتب:

سلامة عامر
08:48 م | السبت 18 مايو 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

نفذت الإدارة العامة للسياحة، بالتنسيق مع مديرية الثقافة بالجيزة، اليوم، رحلة سياحية مجانية بالمنطقة الأثرية بالهرم، لعدد 50 طفلا من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، تحت إشراف هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

احتفال العالم باليوم العالمي للمتاحف

جاءت الزيارة في إطار احتفال العالم باليوم العالمي للمتاحف، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية للجهات المعنية بالدولة، بالعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط، تستهدف تمكين ذوى الهمم، ودمجهم في جميع المبادرات التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وإيمانا بأهمية رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين بكل فئاتهم ومراحلهم العمرية وثقافاتهم، وتنشيطا لحركة السياحة الداخلية، وتعريف الشباب بمقومات بلدهم السياحية والأثرية، للحفاظ عليها، وليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة المصرية.

برنامج الزيارة 

وجرى التنسيق مع مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث شمل برنامج الزيارة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما، والتقط الاطفال العديد من الصور التذكارية، معبرين عن سعادتهم بالزيارة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.