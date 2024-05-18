«اللجنة البارالمبية» تتطلع إلى استضافة مقر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

اهتمام كبير توليه القيادة السياسية لدعم ذوى الإعاقة، الأمر الذى انعكس على كثير من الأمور اللوجيستية الخاصة بألعاب ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال العمل على تنظيم البطولات الدولية فى اللعبة، حيث نجحت مصر فى تنظيم العديد من المنافسات العالمية فى الألعاب البارالمبية، ما جعلها محور حديث العالم، ومحل ثقة الاتحادات الدولية، ونتيجة لتلك الجهود الحثيثة أُسند لـ«القاهرة» تنظيم بطولة العالم فى رفع الأثقال البارالمبية 2025، وهو ما أعلنه الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، فى تصريحات تليفزيونية.

«القاهرة» حصلت على تنظيم بطولة العالم 2025 بمشاركة 700 لاعب ولاعبة

مشيراً إلى أن البطولة ستقام فى «القاهرة» فى الفترة من 31 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة، ويأتى ذلك لثقة اللجنة البارالمبية الدولية فى قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وتلت هذه الخطوة خطوات أخرى؛ من بينها تقدم اللجنة المصرية بطلب رسمى لإبداء رغبتها فى استضافة مصر لمقر الاتحاد الدولى لرفع الأثقال البارالمبى، تماشياً مع استراتيجية اللجنة فى العمل على استقلالية هذه الرياضات.

المدرب: معسكرات لرفع مستوى اللاعبين.. وأنصح ذوى الإعاقة بممارسة الرياضة والاندماج فى المجتمع

يقول الكابتن محمد عزت، المدرب العام للمنتخب الوطنى لرفع الأثقال البارالمبى، إنّ اهتمام القيادة السياسية بملف ذوى الهمم تغير كثيراً بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعمه الكامل لذوى الاحتياجات الخاصة، وظهر ذلك جلياً فى العديد من الفعاليات المهمة التى شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة: «دعم الرياضة فى أى دولة ينعكس على اللجان المنظمة للمنافسات العالمية التى تمنح الدول الثقة وشرف تنظيم البطولات».

يرى مدرب المنتخب أن هناك العديد من التحديات التى يواجهها اللاعبون، وهو الأمر الذى يجعل اللعبة من بين أصعب الألعاب البارالمبية على الإطلاق، ولكن ربما هناك أمور قد تمهد الطريق نحو صناعة بطل بارالمبى، من أهمها أن يكون لدى اللاعب العزيمة والإصرار، معتبراً أن إعاقته ما هى إلا دافع له: «إصرار متحدى الإعاقة على التقدم بصفة مستمرة يجعلنى أبذل المزيد من الجهد، لأن تلك الفئة تستحق الدعم، فى ظل اهتمام الدولة وجميع الأجهزة المعنية الذى يبشر بالخير».

منذ عام مضى كانت بداية عمل «عزت» مع المنتخب الوطنى لرفع الأثقال البارالمبى، حقق خلاله المركز الأول فى بطولة كأس العالم بمصر، البطولة التى أقيمت فى مدينة شرم الشيخ، والمركز الأول فى بطولة الأفروعربية، التى أقيمت فى صالة حسن مصطفى، وهو الأمر الذى يبشر بفتح المجال لتحقيق بطولات إضافية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استضافة مصر بطولة العالم العام المقبل.

من الناحية الخططية، يقول «عزت» إن هناك اهتماماً كبيراً بتحسين مستوى الأداء البدنى للاعبين من خلال تنظيم العديد من المعسكرات لرفع المستوى المهارى والبدنى للاعبين، مشيراً إلى أن تنظيم المعسكرات يتم بشكل مستمر ودائم، وهذا الأمر له العديد من الفوائد المهمة؛ أبرزها الوقوف على حالة اللاعبين البدنية ومدى جاهزيتهم للمنافسات، وعن اختيار اللاعبين لتمثيل المنتخب الوطنى.

الدولة توفر الدعم الكامل للاعبين.. و«الشباب» تتعاون مع اللجنة لخلق جيل جديد من الأبطال

يقول إنه يتم اختيار اللاعبين عن طريق بطولة الجمهورية أو الكأس: «الدولة، ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، توفر الدعم الكامل لنا، وتتعاون بشكل كبير مع البارالمبية المصرية، وهذا أدى إلى تحقيق أبطالنا العديد من الإنجازات خلال الفترة القليلة الماضية».

بحسب «عزت»، فإن الرياضة مجال يسمح لذوى الإعاقات بتحقيق أحلامهم فى اعتلاء منصات التتويج، ليظهر للجميع مدى قوتهم وإصرارهم وعزيمتهم فى تحقيق نتائج مبهرة يعجز عن تحقيقها الأسوياء أحياناً: «لازم تكون الرياضة جزء من حياة المعاق لأنها تجعله فى حالة نفسية سوية وربما لا يشعر بالإعاقة، وهى السبيل الوحيد للاندماج مع المجتمع».

ووجه «عزت» نصيحة لمدربى رفع الأثقال البارالمبى: «أنصحهم، وبخاصة الجدد منهم، بأن يمارسوا اللعبة، وأن يكونوا فى حالة تعلم مستمر واطلاع على كل ما هو جديد فى عالم رفع الأثقال»، لافتاً إلى أن هناك العديد من الطرق التى يمكن من خلالها زيادة انتشار الألعاب البارالمبية، ووصولها لجميع فئات المجتمع، من بينها الدعوات المجانية للبطولات، ودعوة طلاب المدارس لحضور المنافسات التى تقام على الأراضى المصرية.

من جهة أخرى، قال الكابتن على محمد، المدير الإدارى للمنتخب المصرى لرفع الأثقال البارالمبى، إنّ رياضات ذوى الهمم باتت لها شعبية كبيرة واهتمام واضح من كافة الهيئات، بداية من القيادة السياسية مروراً باللجنة البارالمبية المصرية حتى وزارة الشباب والرياضة، وهذا الأمر كان سبباً مباشراً فى إفراز عشرات الأبطال البارالمبيين فى مختلف الألعاب والتى من بينها لعبة رفع الأثقال.

مدير المنتخب: نسعى لرفع العلم المصرى فى باريس

وأكد مدير المنتخب أن دعم الدولة لا يتوقف، ما يبشر بتحقيق نتائج جيدة خلال منافسات باريس 2024: «الدعم مستمر دون توقف من مختلف الهيئات، الجميع يقف خلف المنتخب الوطنى، وهو ما سيكون دافعاً للفريق لحصد أكبر عدد من الميداليات، وسوف يقومون بتقديم أفضل ما لديهم لرفع علم مصر عالياً خلال البطولة».