امرأة من ذهب.. حكاية نادية فكري بطلة مصر في رفع الأثقال لذوي الهمم

«أنا بحب الحاجات الصعبة» بتلك الكلمات بدأت نادية فكري بطلة مصر في رفع الأثقال لذوي الهمم، الحديث عن رحلتها مع تلك اللعبة، مؤكدة أنها رياضة مميزة وصعبة، متابعة: «أشكر كل من دعموني لتحقيق النجاح في مسيرتي».

دعم الأسرة منح «نادية» ثقة كبيرة

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «أسرتي شجعتني، ورغم أنني حالة خاصة وسط أشقائي، إلا أن والدتي عاملتني مثلهم، وهو ما أكسبني ثقة كبيرة في نفسي وجعلني قادرة على فعل أي شيء».

3 ميداليات بارالمبية و4 في بطولات العالم

وتابعت: «أمارس هذه الرياضة منذ عام 1997 وشاركت في 4 دورات بارالمبية وفزت بـ3 ميداليات بارالمبية و4 ميداليات في بطولات العالم وميداليات كثيرة في البطولات الإفريقية، وتاريخي حافل بالإنجازات».

واختتمت نادية: «أحمد على أنني شرفت مصر في محافل كثيرة ورفعت علم مصر وسمعت نشيد مصر كثيرا، وتأهلت لبارالمبياد باريس، وأتمنى رفع اسم مصر عاليا فيها».