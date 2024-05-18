«التموين»: نعمل على إعداد مبادرة «زيرو جمارك» جديدة على المشغولات الذهبية

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، وعضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الذهب عالميا شهد ارتفاعات كبرى خلال الفترة القليلة الماضية، حيث كانت تباع الأونصة بسعر 2380 دولارا لكنها وصلت لـ2415 دولارا، بزيادة 35 دولارا في وقت قصير، الأمر الذي انعكس بدوره على السوق المحلي في سعر الجرام.

مبادرة زيرو جمارك

وأضاف «فرج»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة «زيرو جمارك» على الذهب ومشغولاته ساهمت في دخول 4.3 طن من السبائك الذهبية إلى السوق المصرية دون جمارك عليها، وهي المبادرة التي اقترحها من قبل الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، غير أن تلك المبادرة قد انتهت فترتها الجمعة الماضية ولم تجدد.

ولفت عضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه مع انتهاء فترة العمل بالمبادرة باتت الجمارك على جرام الذهب الواحد 371 جنيها، الأمر الذي سينعكس بدوره على نقص دخول الذهب إلى السوق المصرية، وهو الذي قد ساهم خلال فترة العمل بالمبادرة في توفير احتياطي جيد من الذهب في الأسواق.

وأكد أن وزير التموين يعمل خلال الفترة الراهنة على إعداد مبادرة جديدة لزيرو جمارك على الواردات الذهبية من أجل بدء العمل بها بتاريخ معين بعد الموافقة عليها، للمساعدة في توافر كثيرا من المعروض من الذهب في مصر، ما سيؤثر بدوره على هبوط سعر الذهب محليا.