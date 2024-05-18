آخر تحديث لسعر الذهب الآن في محلات الصاغة.. بكم عيار 21؟

تشهد أسعار الذهب الآن خلال التعاملات تغييرا مستمرا في مختلف محلات الصاغة، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين، بمتابعتها على مدار اليوم، للوقوف على آخر مستجداتها، إما رغبة في الشراء للزينة، أو استثمار أموالهم من خلاله على المدى البعيد.

سعر الذهب الآن في محلات الصاغة

تستعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، سعر الذهب الآن في محلات الصاغة، وفقا لآخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب، وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3600 جنيه للبيع، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3150 جنيها للبيع، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو، 2700 جنيه للبيع، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2099 جنيها للبيع، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن 25 ألفا و360 جنيه للبيع، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.