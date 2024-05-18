أسعار سبائك الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة.. كم تسجل الآن؟

تشهد أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 18-5-2024 في مختلف محلات الصاغة، حالة من الاستقرار النسبي، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار بشكل لحظي على مدار اليوم للتعرف على آخر مستجداتها، نظرًا لأنها تُعد إحدى وسائل استثمار الأموال الآمنة على المدى البعيد.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وجاءت أسعار سبائك الذهب اليوم والتي تُصنع من خلال الذهب عيار 24، وهو العيار الأكثر نقاءً بين مختلف الأعيرة، وتختلف أشكال وأوزان السبائك حسب احتياجات صاحبها، كالتالي وفقًا لآخر تحديث لأسعار الذهب:

- سعر السبيكة 0.50 جرام: 1811 جنيهًا، دون إضافة سعر الضريبة والدمغة.

- سعر السبيكة 1 جرام: 3623 جنيهًا، دون إضافة سعر الضريبة والدمغة.

- سعر السبيكة 5 جرامات: 18 ألفًا و115 جنيهًا، دون إضافة سعر الضريبة والدمغة.

- سعر السبيكة 10 جرامات: 36 ألفًا و230 جنيهًا، دون إضافة سعر الضريبة والدمغة.

- سعر السبيكة 30 جراما: 108 آلاف و690 جنيهًا، دون إضافة سعر الضريبة والدمغة.

- سعر السبيكة 50 جراما: 181 ألفًا و150 جنيهًا، دون إضافة سعر الضريبة والدمغة.

- سعر السبيكة 100 جرام: 362 ألفًا و300 جنيه، دون إضافة سعر الضريبة والدمغة.