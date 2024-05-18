ملخص لأهم قواعد الوحدة الأولى في اللغة الفرنسية.. «ركز عشان تحل»

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، يستعد الطلاب لمراجعة المواد، ومنها اللغة الفرنسية التي لا تتطلب جهدًا كبيرًا، بل يكفي مذاكرة الكلمات ومراجعة القواعد، وقال طارق حفيضة معلم اللغة الفرنسية، إنه يمكن تقسيم المادة على أجزاء، حتى يسهل مراجعتها في وقت قصير، لذا يمكن تلخيص قواعد الوحدة الأولى، استعدادًا لانطلاق الامتحانات يوم 10 يونيو المقبل.

وأوضح معلم اللغة الفرنسية، لـ«الوطن»، قواعد الوحدة الأولى، للصف الثالث الثانوي، وتشتمل على جزء مهم من «جرامر» اللغة الفرنسية، لذا وجب الاعتماد على الحفظ والفهم معًا، فالحفظ لتذكر القواعد، والفهم للقدرة على حل الأسئلة، ويساعد ذلك أيضًا في تقوية الطلبة، وتمكنهم من الحصول على أعلى الدرجات.

يستعد الطلاب لمراجعة مادة اللغة الفرنسية

يستعد الطلاب لمراجعة مادة اللغة الفرنسية والمواد الأخرى، لخوض الامتحانات التي ستبدأ في 10 يونيو القادم، وتستمر حتى 20 يوليو، وفق جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 للشعبتين العلمية والأدبية، وحددت موعد امتحان اللغة الفرنسية، يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024.