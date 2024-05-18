خبير تربوي يقدم نصائح لمواجهة الخوف من الامتحانات

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، مجموعة من النصائح لأولياء الأمور والطلاب للتعامل نفسيا مع فترة الامتحانات التي تجرى حاليا في مختلف المراحل التعليمية على مستوى مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية.

تشجيع الطلاب على الهدوء

وقال تامر شوقي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن القلق والتوتر من أبرز العوامل التي تؤثر على تركيز الطالب وتجعله في حالة من الخوف، لذا لا بد أن يكون لأولياء الأمور دورا في تهدئة الأمور وتشجيع الطلاب على الهدوء والتركيز في المذاكرة.

وتابع تامر شوقي، أن أصعب أنواع الأسئلة التي تأتي للطلاب في الورقة الامتحانية التي تتمثل في الاختيار من متعدد لأن الإجابات كلها متشابهة وقد يشعر الطالب أن جميع الاختيارات قد تكون إجابة صحيحة للسؤال.

وأكمل: «يجب على الطالب قراءة ورقة الامتحان بصورة كاملة، ثم يبدأ الإجابة بالأسئلة الأسهل ثم التدرج حتى الوصل للصعبة».

التأني في قراءة الأسئلة جيدا

وشدد شوقي على أهمية التأني في قراءة الأسئلة جيدا وبصورة كاملة ثم الإجابة بعد ذلك، كما أن هناك أسئلة مقالية تحتاج إلى التركيز الشديد من حيث ترتيب الإجابة والجمل.

ونصح تامر شوقي الطلاب بضرورة الاطلاع على المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم لأن نماذج الامتحانات المتواجدة عليها تتشابه مع الامتحانات التي يؤديها الطالب في اللجان المدرسية.