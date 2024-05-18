توقعات أسئلة «الجرامر» في مادة اللغة الفرنسية.. لن يخرج عنها الامتحان

يستعد طلبة الثانوية العامة للامتحانات، والتي ستعقد خلال الشهر المقبل، لذا بدأ عدد كبير بمراجعة المناهج جيدًا خاصة اللغات، ومنها اللغة الفرنسية، التي تعتمد على فهم القواعد، لذا فإن هناك بعض الأسئلة المتوقعة في «الجرامر».

يبحث العديد من الطلاب عن الأسئلة المتوقعة في سؤال الجرامر «القواعد»، بامتحان اللغة الفرنسية، الذي يصعب حله عند البعض، بسبب اعتمادهم الكامل على حفظ قواعد المنهج، إذ يجب الفهم أيضًا، لأن الحرف قد يغير المعنى تمامًا، ويؤدي إلى الإجابة بشكل خاطئ تمامًا، بحسب طارق حفيضة، معلم اللغة الفرنسية خلال حديثه لـ«الوطن».

يجب مذاكرة قواعد المنهج جيدًا

أوضح «حفيضة» أن مادة اللغة الفرنسية، من أسهل مواد الثانوية العامة، ويمكن الحصول على الدرجة النهائية أو تحقيق درجات عالية، بمجرد فهم السؤال، ومعرفة قواعد المنهج جيدًا، ونصح بضرورة البدء بمراجعة المواد، بداية من الوقت الحالي، حتى لا تتراكم المواد قبل الامتحان مباشرة.

يمكن مذاكرة اللغة الفرنسية بسهولة، فالأمر يتوزع بين الكلمات والقواعد والتدريب على المواقف والمحادثات بحسب «حفيضة».