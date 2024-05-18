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مذكرة قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2024.. لا يخرج عنها الامتحان

كتب:

آية أشرف
05:19 م | السبت 18 مايو 2024
مذكرة قواعد اللغة الفرنسية

مذكرة قواعد اللغة الفرنسية

يستعد طلاب الثانوية العامة، لمارثون الامتحانات، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها بدأت استعداداتها لامتحانات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة، والمقرر أن تنطلق يوم 10 يونيو المقبل، للشعبتين العلمية والأدبية.

موعد امتحان اللغة الفرنسية 

وحددت الوزارة، موعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية»، والذي يأتي في الثلاثاء 25 يونيو 2024، لكافة شُعب الثانوية العامة. 

مذكرة قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2024

وقدم حسن سعيد، معلم أول اللغة الفرنسية، شرح وافِ لأهم اجزاء منهج اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2024، وأهم قواعد اللغة التي لا يخرج عنها الامتحان. 

واستعرض المُعلم شرح الضمائر، والقواعد، والأسئلة الاستفهامية، وكيفية التعبير عن الرأي، وحروف الجر.

كما قدم معلم أول اللغة الفرنسية، كلمات وقواعد الحديث عن الألوان، ووسائل المواصلات، والأرقام، وأيام الأسبوع وحروف الجر. 

ويقدم «الوطن» لطلاب الثانوية العامة، مذكرة قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2024، على النحو التالي:

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