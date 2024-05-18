تراجع كبير في أسعار السيارات بالسوق المحلية.. يصل لـ500 ألف جنيه

شهد سوق السيارات الحديثة خلال الفترة الماضية، تراجعا في أسعار السيارات خاصة الصينية والكورية محلية الصنع بقيم تجاوزت حد الـ 25%، بسبب استقرار سعر العملة الأجنبية وتوافرها في البنوك، خاصة بعدما اتخذ البنك المركزي قراره الأخير بتحريك سعر الصرف بداية مارس الماضي، حتى ساهم القرار في إحداث تراجع ملحوظ بأسعار السيارات الجديدة.

تراجع أسعار السيارات

وقال منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات في كفر الشيخ، إن أسعار السيارات الحديثة تراجعت بقيمة تراوحت ما بين 300 لـ500 ألف جنيه بحسب موديل ونوع السيارة في السوق المصرية، وقيم التراجعات كانت الأكبر في السيارات الكورية محلية الصنع، بفضل غياب مصاريف الشحن والتصدير وغيرها من الرسوم الجمركية الأخرى.

وأضاف «زيتون» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السيارات الجديدة من الموديلات عالية الجودة والقادمة من قبل الأسواق الأوروبية تراجعت أسعارها بحسب نوع السيارة خاصة تلك التي هي فوق 2000 cc تكون قيمة التراجع بها تصل لـ500 ألف جنيه؛ وذلك لأن تسعيرها في شهر فبراير الماضي كان مرهونا بسعر الدولار بالسوق الموازية.

السيارات ذات السعة اللترية 1600cc

وأكد أن السيارات الجديدة باتت حاليا تشهد حالة من الرواج بعدما اختفت السوق الموازية حتى بات الطريق ممهدا أمام المستوردين، وبالتالي فستكون الفرصة سانحة للراغبين في شراء السيارات بالسعة اللترية 1500 cc و1600 cc وهي الأكثر مبيعًا، كونها تستهدف قطاعا كبيرا من المواطنين عكس السيارات عالية الجودة.