تعرف على أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. «إمكانيات عالية واستهلاك وقود أقل»

شهدت أسعار السيارت في مصر، حالة من التراجع الكبير، وذلك في أعقاب القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي، والمتمثلة في تحرير سعر الصرف والتي أسفر عنها القضاء على السوق الموازية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات لخفض الأسعار داخل مصر، ما ترتب عليه إعلان أكبر التوكيلات في مصر خفض الأسعار تماشيا مع المبادرات، ولذلك نقدم أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر حاليا على النحو التالي:

سوزوكي اسبريسو

وجاءت في مقدمة تلك السيارات سوزوكي اسبريسو تضم محرك سعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 67 حصانا، مع استهلاك للوقود بنسبة 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وآخر يدوي أيضا، يبلغ سعر السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2023 أوتوماتيك في السوق المصرية نحو 549,900 جنيه.

شيفروليه اوبترا

وجاءت في المرتبة الثانية شيفروليه اوبترا، السيارة تضم محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية 110 أحصنة، و146 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، وبهذه القدرات يمكن للسيارة الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 13.2 ثانية.

وتضم السيارة نظاما ترفيهيا صوتيا مع مدخل AUX، بالإضافة إلى مخرج USB، وزجاج خلفي ملون، وعجلة قيادة باور، مكيف هواء، إنذار مانع للسرقة، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، ريموت كنترول للتحكم عن بعد، سنتر لوك، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية، يبلغ سعر السيارة شيفروليه اوبترا الرسمي موديل 2023 نحو 680,000 جنيه.

بروتون ساجا

أما عن المركز الثالث فكان السيارة بروتون ساجا، تضم محرك رباعي الأسطوانات 1300 سي سي بقوة 95 حصانا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات مكون من 4 سرعات، وتضم السيارة نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، ريموت كنترول، سنتر لوك، مكيف هواء، عجلة قيادة باور، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى جنوط، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، إنذار، كاميرا وحساسات ركن، وسائد هوائية أمامية بعدد 2، نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني EBD، وبلغ سعرها 678,333 جنيه.

بي واي دي F3

كانت المرتبة الرابعة من نصيب بي واي دي F3، تحتوي على مرايات جانبية كهربائية التحكم، عدادات LED، وإضاءة نهارية LED، مع عواكس إضاءة خلفية، ومكيف هواء، سنتر لوك، باور، زجاج كهربائي، مدخل AUX وUSB، راديو CD، وجنوط رياضية 15 بوصة، وسائد هوائية، عجلة قيادة باور، نظام صوتي ترفيهي.

السيارة زودت بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء 6 غيار، مع قوة اجمالية للمحرك تبلغ 108 حصان، و145 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة بي واي دي F3 الفئة الثانية أوتوماتيك نحو 680,000 ألف جنيه.

سوزوكي سيلاريو

واحتلت سوزوكي سيلاريو المركز الخامس، والتي تضم محرك بقوة 65 حصانا، سعة 1000 سي سي، ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، يتمكن من إنتاج 89 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى وجود ناقل حركة أوتوماتيكي للفئة كاملة التجهيزات، يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي سيلاريو وفقًا لآخر سعر 624,900 جنيه موديل 2022.