بورصة الدواجن اليوم تنشر أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

سجلت بورصة الدواجن اليوم الأحد 19-5-2024، أسعار الدواجن في الأسواق والمحال، وفق آخر تحديث من قبل الشعبة العامة للدواجن في الاتحاد العام للغرف التجارية بالجيزة.

بورصة الدواجن تعلن أسعار الدواجن

وأعلنت بورصة الدواجن أسعار الدواجن اليوم الأحد 19-5- 2024، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة التي يتم بها التوريد إلى التجار.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

ووفقا سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك مبلغ الـ73 جنيها للكيلو في المحال والأسواق، بعدما سجلت منذ أيام 85 جنيها للكيلو بالنسبة للمواطن، ما يعكس انخفاض 13 جنيها.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأحد

وبحسب بورصة الدواجن، استقر سعر الأمهات البيضاء عند 70 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها للكيلو تسليم أرض مزرعة، وتصل للمستهلك بسعر متراوحا ما بين 96 لـ100 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

هذا وقد استقرت أسعار مصنعات الدواجن، بينما تراوح سعر كيلو البانيه بين 170 و230 جنيهًا، أمّا بالنسبة لسعر الشيش طاووق فتراوح ما بين 190 و210 جنيهات، والأوراك بين 75 و100 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة 110 جنيهات، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.