انخفاض جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. 10 جنيهات تراجعا في الكيلو.. عاجل

تراجعت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم في الأسواق والمحال، وفق آخر تحديث من قبل شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية في الجيزة.

أسعار الدواجن اليوم السبت 18-5-2024

أعلنت بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة التي يتم بها التوريد للتجار.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

ووفقا لسامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، بأن أسعار الفراخ البيضاء تصل للمستهلك بـ75 جنيها، بعدما سجلت بالأمس مبلغ الـ85 و90 جنيها للكيلو للمواطن، وهو انخفاض بواقع 10 جنيهات.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم السبت

وبحسب بورصة الدواجن، استقر سعر الأمهات البيضاء عند 70 جنيها للكيلو، ويسجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها للكيلو بأرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 96 و100 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

واستقرت أسعار مصنعات الدواجن، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 170 و230 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 190 و210 جنيهات، والأوراك بين 75 و100 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة 110 جنيهات، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.