أسعار الكتاكیت الیوم الأحد 19-5-2024.. «البلدي» بـ8.5 جنيه

تراوحت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 19-5-2024 في الأسواق بالنسبة للكتكوت البلدي، بين 8.5 و9.5 جنيه، والهجين بين 15 و16 جنيهًا، والكتكوت الجيل الثاني بين 16.5 جنيه و17.5 جنيه، بحسب بورصة الدواجن اليوم.

وعن أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 19-5-2024 في الأسواق، جاء أيضًا سعر كتكوت روزي بيور بين 17 جنيهًا و18 جنيهًا، والكتكوت الأبيض بين 26 و26.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسعر كتكوت ساسو بيور من 19 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، ويتراوح سعر كتكوت ساسو بين 18 و19 جنيهًا، وبالنسبة لمعلن شركات الكتاكيت بين 27 جنيهًا و30 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

وعن سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 19-5-2024 في الأسواق، فإن طبق البيض الأبيض بـ115 جنيهًا في أرض المزرعة ويصل للمستهلك بين 130 و140 جنيهًا، والبيض الأحمر بين 111 و119 جنيهًا في المزرعة، وكرتونة البيض البلدي 119 جنيهًا.

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم بـ80 جنيهًا في أرض المزرعة ويصل للمستهلك من 85 إلى 90 جنيهًا، وكيلو الفراخ البانيه 200 جنيه.