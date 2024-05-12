أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. البانيه يسجل 195 جنيها

سجّلت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق، اليوم الأحد 12-5-2024، نحو 75 جنيها في المزرعة، وتباع للمستهلك بنحو 87 جنيها، وفق آخر تحديث أعلنت عنه بورصة الدواجن الرئيسية عبر المنصة الرسمية الصادرة عنها عبر الإنترنت.

دعوات المقاطعة للفراخ البيضاء

تشهد أسواق الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، حالة من قلة الطلب على الشراء بعد أن لقيت دعوات المقاطعة استجابة واسعة في القاهرة الكبرى والمحافظات ما دفع عدد من أصحاب المزارع إلى تخفيض الإنتاج خوفا من التعرض لخسائر كبيرة، وذلك بحسب حديث الخبير الاقتصادي بلال شعيب لـ«الوطن».

أسعار الفراخ البیضاء اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الفراخ البلدي اليوم الأحد 12-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق، كما يلي:

- سجّلت أسعار الرومي نحو 208 جنيهات للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 155 جنيها للكيلو.

- أسعار الدواجن البلدي نحو 95 جنيها في المزرعة و105جنيهات للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 195 جنيها.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 16 جنيها و17 جنيها.

- وسجّل سعر الكتكوت الساسو 16 جنيها.

- ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و8 جنيهات.

- ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 جنيهات و14 جنيها.

- ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و12.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و18 جنيها.

سعر كيلو البط

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 115 جنيها.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.

- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 120 جنيها.