نشأت الديهي: جهاز حماية المستهلك اكتشف هذه الكوارث في الأسواق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العام الماضي كان صعبًا للغاية بسبب ارتفاع الأسعار على الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه هاجم جهاز حماية المستهلك سابقًا بسبب زيادة الأسعار بشكل غير مبرر، حيث شهدت الأسواق الفترة الماضية فوضى عارمة، لكن الدولة انتبهت مؤخرًا، وصدرت توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على إعادة ضبط الأسواق.

جهاز حماية المستهلك يكشف عن كوارث السوق

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء السبت: «أرفع القبعة، احترامًا وتقديرًا لجهاز حماية المستهلك، أرسل باقة حب واحترام وتقدير لجهاز حماية المستهلك والقائمين عليه»، مشيرًا إلى أن الجهاز خلال الفترة الأخيرة التقط الكثير من الكوارث في السوق، حيث أثبت الجهاز وجود 8 شركات وعدد من تجار التجزئة في سوق الأجهزة الكهربائية بالاتفاق حول تحديد السعر، بما يُخالف المنافسة التجارية.

ولفت إلى أن الحكومة لاحقت عدد من تجارة سوق الدواجن بسبب الاتفاق حول تحديد الأسعار، وقامت الدولة بتحريك دعاوي قضائية ضد 7 من كبار التجار.