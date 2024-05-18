«عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة».. «الصحة» توجه نصائح مهمة بشأن الموجة الحارة

وجّه الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة نصائح مهمة للمواطنين تزامنا مع الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، مؤكدًا أن ثمة أمراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة أولها الإجهاد الحراري وإذا لم يتم علاجه يتحول إلى ما يسمى بضربة الشمس.

وكشف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، عن أهم أعراض الإجهاد الحراري بداية من الدوار لجفاف الجلد وانخفاض ضغط الدم وصداع.

عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة

وأوضح: يجب ضرورة عدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس مباشرة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة ويختار الأوقات البعيدة عن الذروة وهي تواجد الشمس في كبد السماء مع ارتداء الملابس الخفيفة مع الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية وليس المنبهات مثل الشاي والقهوة.

وحذر من عرض ارتفاع درجة الحرارة المصحوب بدوار قائلا: في حال الإحساس بهذا العرض ينصح بالتوجه لأقرب طوارئ في أقرب مستشفى.

كما حذّر الشرائح العمرية الصغيرة والمسنة وأصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بالسمنة والأمراض النفسية بأنهم الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري قائلا: «أصحاب الفئات العمرية من الأطفال أقل من أربع سنوات وكبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري وهناك أصحاب الامراض المزمنة مثل مرضى ارتفاع ضغط الدم أو اصحاب أمراض القلب أو من يتناولون مضادات الهستامين والمهدئات وأدوية الأمراض النفسية تؤدي لسهولة الإصابة بالإجهاد الحراري وأصحاب السمنة المفرطة».