«الأرصاد» تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا.. العظمى بالقاهرة 38

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة غدا الأحد، في ظل استمرار الموجة الحارة، والظواهر الجوية المصاحبة لها، مشيرة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وحارا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون معتدلاً ليلاً على أغلب الأنحاء.

ارتفاع درجات الحرارة بسبب الموجة الحارة

وتجنبًا للموجة الحارة والحد من تأثيرها، نصحت «الأرصاد» المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس، لكونها تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة، والإكثار من شرب السوائل.

درجات الحرارة غدا الأحد 19-5-2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدا الأحد، كما أعلنتها الأرصاد الجوية:

القاهرة: العظمى 38 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 38 والصغرى 22.

6 أكتوبر: العظمى 38 والصغرى 22.

بنها: العظمى 38 والصغرى 23.

دمنهور: العظمى 36 والصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 37 والصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 38 والصغرى 23.

شبين الكوم: العظمى 37 والصغرى 22.

طنطا: العظمى 37 والصغرى 22.

دمياط: العظمى 29 والصغرى 23.

بورسعيد: العظمى 30 والصغرى 23.

الإسماعيلية: العظمى 37 والصغرى 22.

السويس: العظمى 37 والصغرى 22.

العريش: العظمى 31 والصغرى 18.

طابا: العظمى 35 والصغرى 24.

شرم الشيخ: العظمى 39 والصغرى 27.

كاترين: العظمى 32 والصغرى 13.

الطور: العظمى 37 والصغرى 26.

الإسكندرية: العظمى 34 والصغرى 22.

مطروح: العظمى 37 والصغرى 22.

العلمين: العظمى 34 والصغرى 21.

الغردقة: العظمى 39 والصغرى 27.

مرسى علم: العظمى 39 والصغرى 27.

حلايب: العظمى 34 والصغرى 24.

شلاتين: العظمى 38 والصغرى 25.

الفيوم: العظمى 41 والصغرى 24.

بني سويف: العظمى 41 والصغرى 24.

المنيا: العظمى 42 والصغرى 25.

أسيوط: العظمى 42 والصغرى 25.

سوهاج: العظمى 43 والصغرى 26.

قنا: العظمى 44 والصغرى 26.

الأقصر: العظمى 45 والصغرى 27.

أسوان: العظمى 45 والصغرى 28.

الوادي الجديد: العظمى 44 والصغرى 27.

أبو سمبل: العظمى 44 والصغرى 28.