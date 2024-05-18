«الأرصاد» تحذر: موجة شديدة الحرارة تستمر لمدة أسبوع على الأقل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد الجوية، عن آخر تطورات الموجة الحارة، التي تشهدها البلاد، قائلة: «بالفعل بدأنا نشهد موجة شديدة الحرارة تؤثر على محافظات الجمهورية كافة، بدأت تدريجيا الخميس وصولا لليوم، وسجلت العظمى على القاهرة في الظل 39 درجة مئوية، والمحسوسة أعلى من تلك الدرجة المرصودة ظلا».

متوسط الحرارة على القاهرة بين 38 - 39

وتوقعت خلال مداخلة، عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن تستمر هذه الموجه لمدة أسبوع على الأقل، وتكون درجات الحرارة أعلى من قيمها الحقيقية بمتوسط 5-6 درجات، مشيرة إلى أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة هذا الأسبوع تصل ما بين 38-39 درجة مؤيدة في الظل، وهي أجواء شديدة الحرارة، وتختلف بكثير عن المحسوسة تحت أشعة الشمس المباشرة؛ إذ تتجاوز الأربعينيات.

وتابعت الدكتورة منار غانم: «من تلك التوقعات نرصد أن درجات الحرارة مرتفعة حتى يوم الجمعة بالوتيرة ذاتها، بالأخص المناطق الجنوبية التي وصلت اليوم متوسطات تراوحت ما بين 43-44 درجة مئوية، في الظل والمحسوسة أعلى بكثير، تتجاوز الـ40 درجة مئوية».