10 محافظات تشهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة.. تصل لـ45 مئوية

أعلنت هيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أنها ستكون شديدة الحرارة.

وأوضحت «الأرصاد» أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، لذا نصحت الهيئة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لكونه يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ازدياد تأثير الموجة الحارة

وأضافت أنه تقل حدة درجات الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ليكون الطقس حارا فقط، بينما يكون معتدلاً ليلاً على أغلب الأنحاء.

وفي ظل الموجة الحارة الشديدة، تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا غير مسبوق خلال ربيع 2024، إذ تصل درجة الحرارة على إقليم جنوب الصعيد غدا 44 درجة مئوية، وتزيد في بعض محافظات هذا الإقليم إلى 45 درجة مئوية.

مدن ومحافظات تسجل أعلى درجات حرارة

وفيما يلى بيان تفصيلي بالمدن والمحافظات التي تسجل أعلى درجات حرارة، وهي كالتالي:

1- أسوان: العظمى 45 والصغرى 28.

2- الأقصر: العظمى 45 والصغرى 27.

3- أبو سمبل: العظمى 44 والصغرى 28.

4- الوادي الجديد: العظمى 44 والصغرى 27.

5- قنا: العظمى 44 والصغرى 26.

6- سوهاج: العظمى 43 والصغرى 26.

7- أسيوط: العظمى 42 والصغرى 25.

8- المنيا: العظمى 41 والصغرى 25.

9- الفيوم: العظمى 41 والصغرى 24.

10- بني سويف: العظمى 41 والصغرى 24.