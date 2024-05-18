أستاذ دراسات فارسية: الأمور المشتعلة بالمنطقة تصب في صالح إيران

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، إن إيران حتى وقتنا الحالي، من مصلحتها الكاملة أن تظل الأمور مشتعلة في الصراع العربي الإسرائيلي.

لاشين: إيران كانت داعمة لحماس

وأشار خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن إيران كانت داعمة لحماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية بالنسبة لها سياسية رئيسية من بداية الثورة الإيرانية حتى الآن.

ونوه إلى أنه طالما وجدت القضية الفلسطينية، ستستفاد سياسيا على المستويين الخارجي والداخلي، مؤكدا أن إيران تظل جزءا أصيلا من المعادلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

إيران شريكة في ما يحدث بغزة

وأوضح الدكتور أحمد لاشين، أن إيران كانت طول الوقت تنكر بأن ما حدث في السابع من أكتوبر من تدبيرها، لكن كل ما وصل له قطاع غزة من مجازر وضحايا، هي شريك فيه بشكل أو بأخر.