رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أستاذ دراسات فارسية: الأمور المشتعلة بالمنطقة تصب في صالح إيران

كتب:

محمد عزالدين
11:41 م | السبت 18 مايو 2024
الدكتور أحمد لاشين

الدكتور أحمد لاشين

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، إن إيران حتى وقتنا الحالي، من مصلحتها الكاملة أن تظل الأمور مشتعلة في الصراع العربي الإسرائيلي.

لاشين: إيران كانت داعمة لحماس

وأشار خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن إيران كانت داعمة لحماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية بالنسبة لها سياسية رئيسية من بداية الثورة الإيرانية حتى الآن.

ونوه إلى أنه طالما وجدت القضية الفلسطينية، ستستفاد سياسيا على المستويين الخارجي والداخلي، مؤكدا أن إيران تظل جزءا أصيلا من المعادلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

إيران شريكة في ما يحدث بغزة 

وأوضح الدكتور أحمد لاشين، أن إيران كانت طول الوقت تنكر بأن ما حدث في السابع من أكتوبر من تدبيرها، لكن كل ما وصل له قطاع غزة من مجازر وضحايا، هي شريك فيه بشكل أو بأخر.

اقرأ المزيد:

حمدي بخيت: ملف الأسرى النقطة الأهم في المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل

نجم الزمالك السابق يرزق بمولودة جديدة ويسميها «غزة»: بحب أهل فلسطين

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يوجد توافق دولي على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

رئيس هيئة دعم فلسطين: دفاع إسرائيل أمام «العدل الدولية» ضعيف

خبير دولي: رسائل مصر في قمة البحرين وضعت العالم أمام مسؤولياته تجاه فلسطين

صحفي كويتي: حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة سيسهل التوصل إلى «اتفاق سلام»
بقلم محمد عزالدين