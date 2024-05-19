تصدرت الفنانة صابرين منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد إعلان زواجها من منتج وموزع لبناني، وجاء الإعلان عقب ظهورها معا في الفترة الأخيرة.

5 معلومات عن عامر الصباح زوج الفنانة صابرين

ونستعرض أبرز المعلومات عن زوج الفنانة صابرين بحسب حديث عامر الصباح في اللقاءات التليفزيونية وحسب حساباته الرسمية.

يحمل عامر الصباح الجنسية اللبنانية، إلا أنه يعيش في دولة الإمارات.

مالك شركة «صباح كبتشرز»، وهي ضمن 5 معلومات عن عامر الصباح زوج الفنانة صابرين.

تزوج من الفنانة صابرين وظهر معها بالحفلات الأخيرة.

أنتجت الشركة أعمالا فنية ضخمة، أبرزها مسلسل عطر الروح، تأليف علاء حمزة وإخراج محمد القفاص، بطولة عدد من الفنانين أبرزهم هدى حسين، حمد العماني، مني شداد، هبة الدري.

أنتج بعض الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة صابرين، لتجمعهما علاقة صداقة قوية، ومن هذه الأعمال الفنية فيلم أنا والعذاب، هواك.

ظهور الفنانة صابرين مع عامر الصباح في حفل زفاف ريم سامي

وأصبحت الفنانة صابرين حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها برفقة عامر الصباح ، لتزداد التساؤلات حولها، ثم تخرج مؤكدة زواجها منه، وهي فنانة لا تحب مشاركة حياتها الشخصية.

ولم تدل بمعلومات عن تفاصيل زواجها، إذ اكتفت فقط بتأكيد الخبر، للحفاظ على خصوصيتها بشكل كامل.