برعاية «صابرين» وخطيبها.. أكاديمية «جمباز» ترحب بأطفال أسيوط

ساعات طويلة من التدريب للوصول بأطفال أسيوط إلى أعلى مستوى من اللياقة البدنية، وتأهيلهم لخوض بطولات كأس مصر في الجمباز، هدف تسعى إليه صابرين ناصر، 25 عاماً، وخطيبها لؤى الجزيري ذو الـ26 عامًا، ما جعل الأهالي يثقون بهما، وينجذب لهما الصغار.

إنشاء أكاديمية للتدريب على الجمباز

حصلت «صابرين» على بكالوريوس تربية رياضية بجامعة أسيوط، وتعلمت الجمباز لفترة طويلة، حتى وصلت إلى المستوى الاحترافي وعملت مدربة للعبة، وبمرور الوقت تمكنت من إنشاء أكاديمية للتدريب بمساعدة خطيبها «لؤي»، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «أنا بدرب جمباز من وأنا في الجامعة، والحمد لله بقالي 6 سنين، وبقيت مشهورة جداً في المجال».

لا تدخر «صابرين» جهداً في تدريب أطفال أسيوط على الجمباز، لأنها لعبة مفيدة جدًا للجسم، فتعمل على زيادة المرونة، إضافة إلى تطوير الإدراك المعرفي والذهني للطفل، إلا أنّ هذه الرياضة غير مشهورة في أسيوط: «قررت أنا ولؤي ننشر رياضة الجمباز في مجتمعنا، لأنها مش منتشرة، والأطفال بتهتم أكتر بالسباحة وكرة القدم».

فوز الأطفال بالبطولات

حصلت «صابرين» وخطيبها على شهادة معتمدة من الاتحاد المصري في الجمباز، خاصة بعد تدريبهما عدد كبير من الأطفال وفوزهم ببطولات كأس مصر عدة مرات، وحصدهم ميداليات ذهبية وفضية: «فوز الأطفال بالبطولات يعتبر إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا، والحمد لله مكملين في طريقنا»، وهما يسعيان إلى أخذ خطوات أكبر، ليحققا حلمهما بأن يصبحا الأفضل في المجال.