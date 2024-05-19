فضيحة تكشف أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي.. أعلن العثور على جثة فتاة مرتين

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته عثرت على جثة فتاة تُدعى «شاني لوك» في رفح يوم الجمعة الماضي، وأبلغ جيش الاحتلال والديها أنهم عثروا عليها في رفح، ولكن يظهر أن هناك خطأ فادحا يكشف أكاذيبه.

فضيحة داخل الاحتلال الإسرائيلي

ما يزعمه الاحتلال الإسرائيلي يظهر كذبهم، ففي شهر أكتوبر 2023 الماضي، كانت أعلنت قناة «i24» العبرية أنها عثرت على جثة المواطنة الألمانية «شاني لوك» شمال غزة، والآن ينشرون خبرًا جديدًا وهو عثورهم على الجثة في محاولة لتبرير أفعالهم في اجتياح رفح الفلسطينية.

وكانت عائلة شاني لوك أعلنت وفاتها وكشف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، عن العثور علي الشابة الألمانية الإسرائيلية بعد عملية طوفان الأقصى.

ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أن نحو 100 محتجز ما زالوا أسرى في غزة، إلى جانب جثث نحو 30 آخرين.