الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.. كثافة على كوبري أكتوبر

يشهد كوبري أكتوبر وشارع رمسيس خلال الوقت الراهن بعض الكثافات المرورية، تقل تدريجيا وصولا إلى شارع غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو المتجة إلى المهندسين كثافات مرورية، وسيولة مرورية في شارع بورسعيد المتجة إلى أكتوبر، حتى منطقة الزاوية الحمراء، وفقا للحالة المرورية التي استعرضها برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي، ومحمد الشاذلي، وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية.

كثافات مرورية على كوبري الساحل

وتوجد كثافات نسبية لدى شارع الويلي وكوبري الساحل وشارع الأميرية حتى كورنيش النيل، كما تشهد من شارع المظلات حتى شارع وسط البلد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة.

الحالة المرورية في الجيزة

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد شارع الهرم كثافات مرورية التي تزيد مع الساعات الصباحية، كما أن يشهد شارع الهرم الرئيسي تبطئ في حركة السيارات.

وتوجد كثافات مرورية في شارع فيصل التي تبدأ من محطة المريوطية وصولاً إلى كوبري فيصل، كما يشهد طريق المحور القادم من كوبري أكتوبر، كثافات مرورية قبل الطريق الدائري، وتستمر وصولاً إلى ميدان أرض اللواء.