أستاذ علوم سياسية: مصر تلعب دورا محوريا في التصدي لتصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن مصر تؤدي دورا بالغ الأهمية في القضية الفلسطينية، وحقن دماء الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أنها حلقة وصل بين أطراف الصراع كافة، وتعمل في أكثر من اتجاه، سواء بتقديم مقترحات لوقف نزيف الدم، أو توفير أكبر قدر من المساعدات الإنسانية الممكنة.

دور مصر في القضية الفلسطينية

وشدد «الريس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أهمية الدور الذي تؤديه مصر منذ اندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر الماضي، ما يؤكد ريادتها في المنطقة، لافتا إلى كما أنها تلعب دورا محوريا في كبح الصراع بالأقليم، والحيلولة دون زيادة رقعة الأزمة في فلسطين.

ونوه أستاذ العلوم السياسية، إلى دور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على حق الأهالي بفلسطين في دولة مستقرة.

حل الدولتين هو الحل الأمثل لوقف المعاناة

وأوضح الدكتور نجاح الريس، أن مصر لا توفر أي مناسبة للتأكيد على حق فلسطين، وأن حل الدولتين هو الحل الأمثل لوقف المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيين، كما أنها تؤكد رفضها عمليات التهجير القشري التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي في فلسطين وغزة ورفح الفلسطينية؛ لأنها تؤمن بالقضية الفلسطينية منذ البداية.