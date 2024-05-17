مؤسسة «حياة كريمة» تطلق أنشطة صيف 2024 وتفتح باب التسجيل

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، عن إطلاق برنامج أنشطة صيف 2024، لتقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الجديدة والمبتكرة، التي تتيح للمشاركين فرصة تنمية مهاراتهم واستثمار وقتهم بأفضل الطرق الممكنة، في إطار جهودها المستمرة لدعم المجتمع واستثمار وقت الشباب في أنشطة مفيدة.

برامج وأنشطة صيف 2024

ويتضمن برنامج صيف 2024 العديد من الأنشطة والفعاليات المميزة، منها:

برنامج Value: يهدف إلى تعزيز القيم الشخصية والمهنية للمشاركين.

معسكرات الصيف: تتضمن أنشطة ترفيهية وتدريبية، تساعد الشباب على اكتساب مهارات جديدة.

برامج التوعية: تهدف إلى نشر الوعي في مختلف المجالات الحيوية.

مبادرات نشر الثقافة الرقمية: تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي بين الشباب.

برامج التمكين وريادة الأعمال: توفر للمشاركين الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في مجالاتهم المختلفة.

التسجيل والمشاركة

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن فتح باب التسجيل لجميع أنشطة صيف 2024، داعية الشباب من مختلف الأعمار للمشاركة والاستفادة من هذه الفرص القيمة، ويمكن للراغبين في التقديم، تسجيل الدخول عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZFIId6YeSRf--r6hLU2i7DzDITV3yN8VhG_iZYRztButXXw/viewform