حياة كريمة تعلن خطوات التبرع لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا

تسعى المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري حياة كريمة دائمًا إلى تعزيز التمكين الاقتصادي وتحسين جودة حياة الأسر الأكثر احتياجا، فهو من المحاور الأساسية التي توليها اهتمامًا كبيرًا وتعمل على توفير فرص عمل ومصادر دخل مستقرة للأسر الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة والمحافظات الحدودية.

جهود حياة كريمة في التمكين الاقتصادي

ونشرت مؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الموطني للعمل الأهلي والتنموي، منشورا عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه في إطار عملها على توفير التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا، تقوم بتوفير ماكينات خياطة للسيدات لتصبح مصدر دخل لهن.

طريقة التبرع لحياة كريمة

وأوضحت حياة كريمة في منشورها، أنه يمكن للمواطنين الراغبين في التبرع للمؤسسة في إطار جهود التمكين الاقتصادي من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة عبر هذا الرابط.

كما يمكن التبرع أيضًا عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 9509 أو من خلال تطبيقات الدفع الفوري وتطبيق ميجا خير وانستاباي أو عبر التحويل المباشر إلى الحساب الموحد للبنوك رقم 45004500.