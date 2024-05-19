أعلنت بورصة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 19-5-2024 في الأسواق، إذ سجلت 110 جنيهات كتسليم أرض المزرعة بدلًا من 115 جنيهًا، فيما تُباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 130 لـ140 جنيهًا، وفقًا لإعلان مجلس الوزراء حول مبادرة خفض الأسعار.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية في الجيزة، إنّ الفترة الماضية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البيض وتراجعًا في الأسواق.

أسعار البيض الأحمر

وأوضح «السيد» في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد سجلت 118 جنيها في بورصة البيض، كما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 129 جنيها.

سعر الدواجن اليوم في المزرعة وللمستهلك

وعن سعر الدواجن، اليوم، فجاء سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة بـ73 جنيهًا، وللمستهلك بـ85 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الفراخ الحمراء 93 جنيهًا كتسليم أرض مزرعة، ويصل الكيلو للمستهلك في النهاية بـ100 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الفراخ البانيه نحو 200 جنيه.