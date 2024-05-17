سعر كرتونة البيض اليوم في مصر.. «الأبيض» يسجل 120 جنيها للمستهلك

سجّل سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 17-5-2024، استقراراً نسبياً في بورصة الدواجن بحسب النوع تسليم أرض المزرعة، مما أثر على سعر كرتونة البيض بأنواعه المختلفة في مختلف الأسواق والمحلات بالنسبة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتختلف أسعار بيض المائدة في اليوم الأسواق وفقاً لنوعها، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 17 مايو 2024، في المزارع وبورصة البيض، والأسواق والمحلات.

سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن، ليتراوح السعر ما بين 110 إلى 111 جنيها.

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن، ليتراوح السعر ما بين 118 إلى 119 جنيها.

- سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن، ليتراوح السعر ما بين 129 إلى 130 جنيها.

سعر البيض اليوم للمستهلك

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بالنسبة للمستهلك، ليتراوح السعر ما بين 118 إلى 120 جنيها.

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بالنسبة للمستهلك، ليتراوح السعر ما بين 123 إلى 125 جنيها.

- سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بالنسبة للمستهلك، ليتراوح السعر ما بين 133 إلى 140 جنيها.