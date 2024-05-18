5 أعمال مستحبة في الأيام البيض من ذي القعدة

يتسابق الناس على الصيام وفعل الطاعات لكسب رضا الله عز وجل في الأيام البيض من شهر ذي القعدة أحد الأشهر الحرم، لما لها من أجر وفضل كبير.

لا تقتصر الأعمال الصالحة في الأيام البيض على الصيام فقط، حيث قال الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، إن هناك أعمال صالحة أخرى يستحب فعلها في تلك الأيام المباركة.

- الدُعاء

- الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى

- الاستغفار

- الإكثار من الصدقات

- قراءة القرآن

فضل صيام الأيام البيض

وقالت دار الإفتاء إن من أحب الأعمال التي يقوم بها المسلم للتقرب من الله ونيل رضاه هي صيام النوافل بعد الصيام المفروض في شهر رمضان، ومن الأيام المحبب صيامها تطوعًا للحصول على الأجر والثواب هي الأيام البيض.

قد حثّ النبي صلى الله عليه سلم على صيام هذه الأيام، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم- كان يصوم هذه الأيام لما لها من فضائل عظيمة، ومن الأحاديث التي تدل على فضل صيام الأيام البيض، عن جرير بن عبدالله، أن رسول اللص صلى الله عليه وسلم قال: «صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شَهرٍ صيامُ الدَّهرِ، وأيَّامُ البيضِ صبيحةَ ثلاثَ عشرةَ وأربعَ عشرةَ وخمسَ عشرة».

موعد الأيام البيض

الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445 الموافق 21 مايو 2024.

الأربعاء 14 ذو القعدة 1445 الموافق 22 مايو 2024.

الخميس 15 ذو القعدة 1445 الموافق 23 مايو 2024.