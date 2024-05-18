سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت 18-5-2024

أعلنت شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن، سعر طبق البيض الأبيض اليوم السبت 18-5-2024 بالأسواق، مسجلا 110 جنيها في المزرعة بدلا من 115 جنيها، على أن يُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 إلى 140 جنيهًا، وفق إعلان مجلس الوزراء لمبادرة خفض الأسعار.

وهو ما أكده سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة في تصريحات لـ«الوطن»، حيث أوضح أنه خلال الفترة الحالية تشهد أسعار البيض تراجعا واضحا في الأسواق.

أسعار البيض الأحمر

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم السبت 118 جنيها في بورصة البيض، كما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 129 جنيها.

سعر الدواجن اليوم في المزرعة وللمستهلك

بالنسبة لسعر الدواجن اليوم، جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة بـ82 جنيها، وللمستهلك بـ85 إلى 90 جنيها، فيما جاءت الفراخ الحمراء بـ93 جنيها في المزرعة، والكيلو بـ100 جنيه للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه بـ200 جنيه.