طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل.. «جربيها حلوة وحادقة»

عاشقات التجديد في الوجبات، يتطوقون لمعرفة طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل، إذ أنه من الوصفات اللذيذة التي تحبها الأسرة، فاختلاط البشاميل بالقرع يمنحان طعما ومذاقا لذيذا، لذلك نقدم عدة وصفات بتكات مختلفة، وفقًا لشيفات «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل

يمكن اتباع وصفة قرع العسل بالبشاميل على خُطى الشيف غادة التلي، بأسهل المكونات:

المقادير:

قرع العسل.

سكر.

لبن.

ثلاثة ملاعق زبدة.

دقيق.

طريقة التحضير:

قشري قرع العسل وقطيعه لمكعبات.

ضعي كوب ماء فاتر.

ضيفي القرع وكوب سكر.

صفي القرع بعد نضجه.

احتفظي بالماء لخلطه بالبشاميل.

اهرسي القرع حتى يصبح ناعمًا.

في وعاء على النار أذيبي الزبدة.

ضيفي الدقيق، وقلبيهما بالمضرب.

حضري صينية فرن وضعي طبقة بشاميل أولًا.

ضيفي طبقة من القرع المهروس ثم طبقة بشاميل على السطح.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة واتركيه حتى ينضج.

مقادير قرع العسل بالبشاميل في الفرن

المقادير على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي:

قرع عسل.

سكر.

لبن.

دقيق.

مكسرات.

جوز هند.

قرفة ناعمة.

فانيليا.

زبدة.

طريقة تحضير قرع العسل في الفرن

قطعي القرع العسلي واسلقيه في ماء.

ضيفي إليه قليل من اللبن.

في طاسة صغيرة ضعي الزبدة والدقيق.

ضيفي اللبن لعمل البشاميل، واحرصي على أن يكون سائلًا قليلا.

ادهني الصينية بالزبدة.

ضعي قطع القرع العسلي ثم البشاميل.

ضيفي المكسرات وجوز الهند والزبيب.

ضيفي قرع العسل والباشميل مرة أخرى.

ضيفي قليل من السكر وادخليه الفرن.

قدمي وصفة طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل ساخنًا أو باردًا.

طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل زي المحلات

ويمكن تحضير قرع العسل بالبشامل على خُطى الشيف أميرة شنب مثل الجاهز.

المقادير:

كيلو ونصف قرع عسل مقشر صافي.

كوب سكر.

ملعقتان كبيرة زبد.

زبيب.

جوز هند.

رشة قرفة.

كوب لبن.

كيس كريم جانتي.

ثلاثة ملاعق كبيرة دقيق.

زنجبيل مفروم.

خطوات إعداد قرع العسل بالبشاميل:

قشري قرع العسل.

في وعاء ضعي القرع.

ضيفي أكواب السكر وقلبيها.

ضعيهم على نار هادئة.

اتركيه حتى يستوي وضعيه في مصفاة.

ضعي في صينية القرع وصفيه واهرسي وضيفي إليه الزنجبيل والكريم جانتي.

سوي القرع ورشي عليه الزبيب وجوز الهند والقرفة.

مقادير قرع العسل بالبشاميل الحادق

على خُطى الشيف شربيني، نقدم طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل الحادق بأسهل المقادير:

لحم مفروم.

صلصة طماطم.

زبدة.

دقيق.

لبن.

كريمة لباني.

جبنة موتزاريلا.

بصل.

ثوم.

أعشاب.

كزبرة خضراء.

زيت.

ملح وفلفل.

مرقة.

مراحل تحضير قرع العسل