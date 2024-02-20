5 أعشاب تخفض نسبة السكر في الدم.. أبرزها الحلبة والقرفة

يحافظ مرضى السكر دائمًا على تناول المأكولات والمشروبات التي لا تحتوي على كميات كبيرة من السكريات من أجل تفادي أي مخاطر قد يتعرضون لها، وفي التقرير التالي نستعرض بعض الأعشاب المفيدة التي تخفض نسبة السكر في الدم.

الدكتورة مروة شعير، الباحثة في مركز بحوث تكنولوجيا الأغذية، قالت في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك بعض الأعشاب التي تخفض نسبة السكر في الدم، ولكن قبل استخدامها يجب استشارة الطبيب من أجل تناول مقادير معينة منها؛ لأن الأعشاب رغم أهميتها لا تغني عن الأدوية الطبية، وهناك 5 أعشاب تخفض نسبة السكر في الدم، ومنها:

الحلبة

تعد الأكثر انتشارًا بين مرضى السكر، إذ أنها تساعد على خفض مستويات الأنسولين في الدم، لذلك تعتبر الحلبة من أهم الأعشاب لمرضى السكر.

الثوم

يحتوي الثوم على مادة الأليسين، التي تعد إحدى مركبات الكبريت، وهي من المواد المهمة لخفض مستوى الجلوكوز في الدم.

الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على تحسين كفاءة الإنسولين في الجسم، كما أنه يخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

القرفة

تعد القرفة من أبرز الأعشاب التي تساعد على تحسين المعدل الغذائي في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الجلوكوز بنسبة 20%.

الكركم

يساعد الكركم في خفض الالتهابات التي تظهر بالجسم عند المصابين بمرض السكري، والتي تظهر بسبب المرض، وبذلك تقاوم الالتهابات المؤثرة على إفراز الإنسولين.

أطعمة أخرى مهمة لخفض السكر

كما أن هناك بعض الأطعمة الأخرى المهمة لمرضى السكر مثل النعناع والبصل والثوم وزيت بذرة الكتان، بالإضافة إلى الزعتر الذي يحسن من تدفق الدم والالتهابات.