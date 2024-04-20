سر نجاح صوص البشاميل.. مكون مفاجأة مش هيخطر على بالك

يقبل أفراد الأسرة على تناول الأكلات التي يدخل صوص البشاميل في تكوينها، وبالرغم من سهولة عمله إلا أن المقادير تعد عاملا مهما في ضبط الطبخة، إذ يمكن استبدال مواد بأخرى لتفادي وجود كتل في صوص البشاميل.

وتقدم «الوطن» سر نجاح صوص البشاميل، لتتمكن ربات المنازل من صنعه بالطريقة الصحيحة، على خطى الشيف غادة التلي في برنامج «زعفران وفانيلا» على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل البشاميل

2 كوب لبن خالي الدسم، بدلا من استخدام الحليب كامل الدسم، لتفادي تكوين الكتل.

2 حبات فلفل.

2 ملعقة زبدة.

2 ملعقة دقيق.

3 قطع قرنفل.

ملعقة بصل مفروم.

ملح.

نصف لتر كريمة طازجة أو صفار 2 بيضة.

طريقة عمل البشاميل

-الخطوة الأولى: ضعي الزبدة في إناء على النار، ويضاف إليها الدقيق المنخول مع التحريك المستمر باستعمال ملعقة خشب وقد يضاف البصل اذا أردتِ.

-الخطوة الثانية: يضاف القرنفل والفلفل ويرفع الإناء من على النار مع استمرار التقليب 5 دقائق دون أن يتغير لون الدقيق، ويرفع الإناء من على النار ويضاف اللبن بعد غليه دفعة واحدة مع التقليب السريع بمضرب سلك لتفادي الكتل.

-الخطوة الثالثة: ضعي إناء الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى ينضج الدقيق نحو 15 دقيقة، مع إضافة الملح، ويمكن استخدام البيض أو الكريمة.

ضيفي البشاميل بعد أن يبرد قليلا ولا يغلي ثانية، وعادة يضاف قبل التقديم مباشرة.