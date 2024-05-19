تحقق توقع عبير فؤاد بشأن علي معلول في نهائي أبطال أفريقيا.. ما علاقة القمر؟

مع تحقق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد خلال الفترة الماضية، في العديد من المجالات، جاء الدور على كرة القدم، بعدما أصاب توقعها بشأن علي معلول لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ملعب رادس.

وأطلقت عبير فؤاد تحذيراتها قبل المباراة لـ«علي معلول»، مؤكدة أن برجه «الجدي» ينذر بعدم سير الأمور على ما يرام معه خلال اللقاء، لأن القمر والمريخ سيكونان معاكسان مع البرج.

تحقق توقع عبير فؤاد بشأن علي معلول بنهائي دوري أبطال أفريقيا

وأوضحت عبير فؤاد في تصريحاتها لـ«الوطن» قبل المباراة: «علي معلول لازم ياخد باله، ومش هيكون في أفضل حالاته»، لتتحقق توقعاتها بعد إصابة اللاعب التونسي في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

وتعيش جماهير الأهلي حالة من القلق بعد إصابة علي معلول في كاحل القدم خلال مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي استضافه ملعب رادس، وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

قلق في الأهلي بعد إصابة علي معلول أمام الترجي

وتأمل جماهير المارد الأحمر في لحاق ظهير أيسر الأهلي، بمباراة الإياب المقرر أن يستضيفها ستاد القاهرة يوم السبت المقبل، لكشف النقاب عن بطل دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي 2023- 2024.

ويدخل الأهلي مباراة الإياب آملا في تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان حصد لقب الأميرة السمراء، والوصول إلى النجمة رقم 12 القارية في تاريخه، بعدما تمكن من العودة من تونس بالتعادل أمام الترجي التونسي.